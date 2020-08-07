شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية لتنسيق القبول بالجامعات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مؤشرات أولية لتنسيق القبول بالجامعات.. %98.5 للطب و98% للصيدلة و93.9 % للهندسة.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الأعداد المقرر قبولها بالكليات وخريطة مراحل التنسيق فى اجتماعه المقبل.. وانطلاق اختبارات القدرات اليوم وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ مؤشرات أولية لتنسيق القبول بالجامعات.. %98.5 للطب و98% للصيدلة و93.9% للهندسة.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الأعداد المقرر قبولها بالكليات وخريطة مراحل التنسيق فى اجتماعه المقبل.. وانطلاق اختبارات القدرات اليوم وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا

ـ المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى الانتخابات غدا.. اليوم.. بدء الصمت الانتخابى قبل الاقتراع فى «الشيوخ».. «الوطنية للانتخابات»: 141 لجنة فى 124 دولة تتلقى بطاقات إبداء الرأى فى أول أيام التصويت.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين اللجان.. والتعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون





ـ ممثل الصحة العالمية فى القاهرة: الرئيس السيسى من أكثر رؤساء العالم اهتماما بملف الصحة

ـ 600 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء و1.1 مليار جنيه حتى الآن.. الحكومة: إحالة 12641 للنيابة العسكرية وإزالة 9609 أبنية بالحيز العمرانى.. ومدبولى: الدولة مُصرة على استرداد حقها وتسوية أوضاع المخالفات





Advertisements

ـ رسائل التضامن العربى والعالمى مع لبنان مستمرة.. أبوالغيط فى بيروت لدعم منكوبى الانفجار.. ووصول المساعدات الطبية العربية

ـ وزير البترول الأسبق: خطوة لتنظيم التنقيب عن الغاز.. «البترول»: تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان يتيح اكتشاف ثروات «المتوسط»

ـ «المالية» تعلن نجاح تسوية 30 ألف منازعة ضريبية ب 30.3 مليار جنيه.. «معيط»: إنهاء المنازعات يُسهم فى تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين

ـ 31 ألف منتفع بالتأمين الصحى الشامل ترددوا على مستشفيات بورسعيد فى شهر.. الهيئة العامة للرعاية الصحية: إجراء 28 ألف فحص معملى و9 آلاف أشعة للمنتفعين بالمنظومة خلال يوليو الماضى





ـ لتشجيع المواطنين على طرح أفكارهم ومقترحاتهم.. «التخطيط» تُطلق تطبيق "الوزيرة تُجيب" للتفاعل والتواصل مع المواطنين



