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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية لتنسيق القبول بالجامعات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مؤشرات أولية لتنسيق القبول بالجامعات.. %98.5 للطب و98% للصيدلة و93.9 % للهندسة.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الأعداد المقرر قبولها بالكليات وخريطة مراحل التنسيق فى اجتماعه المقبل.. وانطلاق اختبارات القدرات اليوم وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا.
واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..ـ مؤشرات أولية لتنسيق القبول بالجامعات.. %98.5 للطب و98% للصيدلة و93.9% للهندسة.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الأعداد المقرر قبولها بالكليات وخريطة مراحل التنسيق فى اجتماعه المقبل.. وانطلاق اختبارات القدرات اليوم وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا
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