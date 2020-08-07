شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة فيها سم قاتل.. مخاطر بيئية غير متوقعة والسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى أقرت فيه معظم دول العالم ارتداء الأقنعة الطبية كوضع إجبارى فى كل الأماكن العامة كأحد الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، بعد وصول أعداد المصابين وفقا للصحة العالمية إلى 17 مليونا و354 ألفا و751 إصابة من بينهم 674291 وفاة، إلا أن هذه العملية تقوض إجراءات مكافحة التلوث البلاستيكى فى العالم مع زيادة استهلاك أقنعة الوجه والقفازات التى تستخدم لمرة واحدة وغيرها من معدات الوقاية.

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