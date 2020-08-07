أخبار مصر اليوم.. أجهزة منزلية وموبايلات وريسيرفرات أبرز مسروقات فيلا الخطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، أجهزة منزلية وموبايلات وريسيرفرات أبرز مسروقات فيلا الخطيب بأكتوبر، حيث كشف مصدر مقرب من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، أبرز المحتويات المسروقة من منزله فى حى الأشجار بمنطقة السادس من أكتوبر..





أجهزة منزلية وموبايلات وريسيرفرات أبرز مسروقات فيلا الخطيب بأكتوبر

كشف مصدر مقرب من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، أبرز المحتويات المسروقة من منزله فى حى الأشجار بمنطقة السادس من أكتوبر.

لبنانيون يطاردون وزير التعليم بـ"المقشات" والعصى (فيديو)

تعرض طارق المجذوب، وزير التربية والتعليم اللبنانى، للطرد من قبل مجموعة من المواطنين فى منطقة الكرنتينا بالعاصمة بيروت، رافضين أن يشاركهم فى عملية تنظيف الركام والحطام الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية.. وأحمد فلوكس: تقوم وتخرج لنا بالسلامة

تعرض الفنان القدير فاروق فلوكس إلى أزمة صحية مؤخرا استدعت دخوله أحد مستشفيات الدقى لإجراء عملية جراحية، فيما طمأن ابنه أحمد فلوكس، جماهيره ومتابعيه عن صحة والده داعيا له بالسلامة والعافية.

انفوجراف.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020

بعد إعلان وزارة التعليم العالى، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، وإطلاق وزارة التعليم العالى موقع التنسيق لطلاب الثانوية للبدء فى تسجيل اختبارات القدرات للكليات التى يلزم الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، يرصد ”الخليج 365” أبرز التوقعات والمؤشرات حول تنسيق 2020 بالنسبة لكليات القطاع الطبي، وفقا لمجمع التكرارى.

روسيا تعلن تسجيل أول لقاح عالمى ضد كورونا خلال أيام

أعلنت روسيا أنها ستسجل خلال أيام أول لقاح عالمى ضد كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

أعلنت روسيا أنها ستسجل خلال أيام أول لقاح عالمى ضد كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

اعرف الكوبليه اللى بيعبر عنك من أغانى حسن الأسمر حسب برجك

يعتبر الفنان الراحل حسن الأسمر واحد من أشهر المطربيين الشعبيين الذى حققوا نجاحا كبيرا فى الشارع المصرى والعربى، فهناك بعض الأغانى التى لازالت عالقة فى أذهان الكثيرين ى، وأخرى لا يخلو حفل زفاف منها حتى الآن.

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تعرف على رد فعل الخطيب بعد اكتشاف سرقة منزله فى 6 أكتوبر

كشف أسامة حسني، مهاجم الأهلي الأسبق وصهر محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعض التفاصيل حول سرقة فيلا الخطيب بمدينة السادس من أكتوبر خلال الساعات الماضية، وقال إن أسرة الخطيب عادت من الساحل الشمالي أمس، الخميس، حيث كانت تقضى إجازة "المصيف" هناك، وفور دخول الأسرة الفيلا فوجئت بسرقة بعض محتوياتها.

انفوجراف .."مركز معلومات الوزراء" يستعرض دور مجلس الشيوخ ونسبة تمثيل المرأة

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، عن انتخابات مجلس الشيوخ التى من المقرر أن تجرى عملية التصويت يومى 9 و10 أغسطس الجارى للمصريين بالخارج، ويومى 11 و 12 أغسطس للتصويت فى الداخل .

المجلس الرئاسى فى طرابلس يتصدع والخلافات بين عناصر "الوفاق" تشتعل

جدد نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، اليوم الجمعة، توجيه سهامه إلى من وصفها بـ"سلطة الفرد المطلقة" فى إشارة إلى فايز السراج وفريقه فى الوفاق، معتبرًا أنها سبب في الفساد، ملمحا إلى عمليات فساد وهدر داخل الوفاق، دعا في بيان نشر على صفحته الجمعة الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها، وفقا العربية.

القرش الحوتى يعاود الظهور مجددا بمياه الغردقة

رصد مجموعة من العاملين فى النشاط البحرى بمدينة الغردقة القرش الحوتى يظهر مجددا بمياه الغردقة، حيث أصبح دائم الظهور، وذلك أثناء قيامهم برحلات بحرية ويحيطه أسراب من الدلافين .

7 خطوات للتسجيل بموقع التنسيق وحجز اختبارات القدرات.. إنفوجراف

بعد إطلاق وزارة التعليم العالى موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة لتسجيل اختبارات القدرات، يرصد ”الخليج 365” فيما يلى الخطوات التى وضعتها الوزارة لتسجيل إجراء اختبارات القدرات، وذلك فيما يخص الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات.

محمود الخطيب يحرر محضرا بعد سرقة منزله بالسادس من أكتوبر

حرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.

تطورات جديدة فى حادث انهيار عقار المحلة.. فيديو لايف

ينشر ”الخليج 365” فيديو لايف جديد من حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث استدعت النيابة أصحاب المنازل المجاورة للمنزل المنهار لتعاين الجثث الثمانية، حيث قام فريق من نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية برئاسة محمود الحاكم رئيس النيابة ومحمد حمدى مدير النيابة وعلى إيهاب وأحمد حمزة وكيلا النيابة ومحمد الخطيب سكرتير النيابة، قد انتقل لموقع انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الرجبى لإجراء المعاينة التصويرية للحادث.

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 82% والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية نشاط للرياح، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .





مسنة لبنانية تبكى على وطنها: بتحرقوا بيروت ليه ما فيكو رجل رشيد؟.. فيديو

عبرت سيدة لبنانية مسنة عن حزنها على ما أصاب وطنها بسبب تفجيرات بيروت التى وقعت فى مرفأ العاصمة اللبنانية ونتج عنها خسائر كبيرة فى الأرواح والممتلكات وتشرد أكثر من 300 ألف لبنانى بسبب تهدم بيوتهم، وظهرت السيدة المكلومة فى مقطع فيديو وهى تبكى بحرقة على الدمار والخراب الذى ضرب لبنان إلى جانب أزمتها الاقتصادية.

محمد صلاح خارج القائمة.. 7 لاعبين يتنافسون على الأفضل بالدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب فى المسابقة لموسم 2019 / 2020 بعد انتهاء الموسم الكروى وتوج ليفربول باللقب بعد غياب أكثر من 30 عاما.

تنسيق 2020.. الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات

تنطلق غدا السبت، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.