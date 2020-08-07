رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بإنشاء محكمة تأديبية في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم (432) لسنة 2020، بإنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ.
وجاء في المادة الأولى للقرار: إنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ، يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم في مدينة كفرالشيخ.
وجاء في المادة الثانية: إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية، والتي أصبحت من اختصاص المحكمة التأديبية بكفرالشيخ بإحالتها بقرار من رئيس المحكمة إلى المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية المحكمة التأديبية بكفرالشيخ.
وجاء في المادة الثالثة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في الأول من أكتوبر 2020.
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