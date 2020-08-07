والد ضحية "شاطئ الموت": أناشد مساجد مصر بصلاة الغائب على "شادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

يستعد أهالي قرية النجيلة، التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، لأداء صلاة الغائب على الشاب شادي زغمار، الذي تعرض للغرق، بشاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، في يوليو الماضي ولم تتمكن الأجهزة التنفيذية من العثور على جثمانه.

وناشد عبدالله زغمار، والد "شادي" 17 عاما، أئمة مساجد مصر بأداء صلاة الغائب على روح نجله عقب صلاة المغرب اليوم، وأوضح أن الأسرة قررت ذلك، بسبب صعوبة التعرف على الجثمان، غير المكتمل الذي عثر عليه على شاطئ النخيل، على أن تتلقي العزاء في الأشقاء الثلاثة الذين راحوا ضحية الغرق في شاطئ النخيل بالإسكندرية، والمعروف إعلاميًا بـ"شاطئ الموت".

وشهد شاطئ النخيل مأساة غرق 12 شخصًا في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بينما نجحت فرق الغطس في انتشال 11 جثة، بالإضافة إلى جثمان غير مكتمل وغير واضح المعالم، فشل أهالي شادي في التعرف عليه.