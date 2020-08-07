محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: مساء أمس الخميس، بدت الأجواء هادئة داخل أروقة قسم شرطة ثالث أكتوبر، سرعان ما تبدلت تزامنا مع عودة أسرة "بيبو" من إجازة العيد بالساحل الشمالي واكتشاف سرقة الفيلا. بلاغ تلقاه مأمور القسم باكتشاف سرقة فيلا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب التي تقيم فيها ابنته بحي الأشجار. انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر؛ ليبدأ ضباط الشرطة في معاينة مسرح الحادث. أولى خطوات الفحص كشفت عن طريقة تسلل الجناة، إذ كسروا نافذة حديدية ودلفوا من خلالها إلى المنزل. Advertisements وأثبتت المعاينة سرقة إكسسوارات حريمي "فالصو" تخص ابنة الخطيب وأجهزة كهربائية "ريسيفر" دون سرقة مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية، الأمر الذي دلل عليه مصدر أمني معلقا "المسروقات بسيطة". وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة المقدم محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، وبمشاركة مباحث قسم ثالث أكتوبر برئاسة الرائد هاني عماد ومعاونيه. ويعكف رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب أفراد الأمن الإداري، للوقوف على ملابسات الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حدث داخل فيلا محمود الخطيب في الحي الراقي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.