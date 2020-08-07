"بلد الـ100 مليون".. مسئول بـ"الصحة العالمية": النظام الصحي في مصر لم يتعرض للانهيار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والذي انتهت فترة خدمته في القاهرة، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الجديد للمنظمة في مصر، وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

واستهلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المقابلة، بالإعراب عن شكرها لرئيس الوزراء لاستقباله الدكتور جون جبور، تكريمًا له على على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة عمله في مصر، واسهاماته القيمة في كل مبادرات الصحة العامة التي تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية، كما أعربت زايد عن خالص تمنياتها بالتوفيق للدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية الجديدة في مصر، لا سيما وأن "القصير" سبق لها العمل فى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكر وتقدير الحكومة المصرية للدكتور جون جبور، على ما بذله من جهود لدعم وتطوير كل البرامج الصحية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها، مضيفًا أن جهود الدكتور جبور أصبحت لها أهمية مضاعفة منذ بدأت مصر في مواجهة جائحة كورونا، واستفدنا من الخبرات والإرشادات اليى أوصى بها مكتب المنظمة في مصر. كما أعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق للدكتورة نعيمة القصير فى مهمتها الجديدة فى مصر.

كما وجه مدبولي العزاء للشعب اللبناني الشقيق، من خلال الدكتور جبور الذي يعد أحد مواطنى لبنان، في ضحايا الانفجارات التي أصابت مرفأ بيروت، مجددًا تأكيد وقوف الحكومة المصرية مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته.

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وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسم لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور جون جبور أعرب عن فخره الشديد بأنه خدم الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، لأن التطور الذي حدث غير مسبوق، مؤكداً أن الرئيس السيسي من رؤساء دول العالم القلائل جداً الذين اهتموا بملف الصحة العامة، من خلال تدشين مبادرات صحية وعلاجية على مستوى الشعب بالكامل، مما ولّد الثقة بين الشعب وقيادته.

وأضاف جبور، أن التاريخ سيذكر أنه في وقت قصير جداً حدثت تطورات إيجابية غير مسبوقة في قطاع الصحة العامة في مصر، كما أن نظام التأمين الصحي الشامل وضع مصر على خريطة الصحة العالمية، واستحق تهنئة رئيس منظمة الصحة العالمية لمصر على هذا الإنجاز.

وحول تعامل مصر مع جائحة كورونا، أكد جبور أن أداء الحكومة في التعامل مع الجائحة كان متميزاً، ونجحت سياسة التدرج في تطبيق الإجراءات الاحترازية، في تمكين مصر من التعامل الفعال مع الجائحة، والدليل أن النظام الصحي لبلد الـ100 مليون لم يتعرض للانهيار كما حدث في دول أخرى، بل على العكس، كانت المنظومة الصحية فى مصر تتطور وتتكيف بشكل سريع مع تطورات الأزمة.

واختتم الدكتور جون جبور حديثه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية لوقوفها إلى جانب لبنان فى محنته التى أعقبت انفجارات مرفأ بيروت، مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على الشقيقة الكبرى مصر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى القاهرة، أعربت عن سعادتها بالعودة للعمل فى مصر، وأبدت إعجابها الشديد بما شهدته البلاد من نقلة نوعية ضخمة فى مختلف مجالات التنمية والعمران، بالمقارنة بالوضع منذ 6 سنوات. وقالت إنها تشعر بأنها عادت إلى بلد آخر أكثر تطوراً وتحديثاً، مشيدة بما شاهدته من حركة عمران وإنشاءات فى مدينة العلمين الجديدة، خاصة بعدما علمت أن كل ذلك تم انجازه خلال 3 سنوات فقط.