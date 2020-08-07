ابتداء من 15 أغسطس.. مصر للطيران تطالب الركاب الأجانب بتحاليل "PCR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين إلى الأراضي المصرية، اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري، بدون تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.

وناشدت الشركة الركاب الأجانب (غير حاملي الجنسية المصرية) بضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأوضحت مصر للطيران، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتم استثناء السائحين العرب أو الأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وأيضًا الركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة في المحافظات الثلاث.

وسيّرت مصر للطيران اليوم الجمعة، رحلات إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.