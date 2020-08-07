أخبار مصر | الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد اليوم وغدا ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة بنحو درجتين، حيث تصل لـ37 درجة مئوية في فترة الظهيرة وحتى بعد العصر.

وأوضحت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية من يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لـ35 درجة بالنسبة للقاهرة، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم مابين 35 و34 درجة وتكون الأحوال الجوية في تحسن واضح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار على بعض المناطق بأقصى جنوب البلاد وخصوصا حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وهي أمطار خفيفة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان وغزيرة على مناطق متفرقة ويصاحب هذه الأمطار نشاط رياح مثير للأتربة على بعض المناطق الجنوبية ويؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

واستكملت شاكر أن باقي أنحاء الجمهورية لن تشهد أي فرص لسقوط الأمطار من اليوم وحتى الأحد المقبل ولكن بداية من يوم الأحد سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وأن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة على معظم أنحاء الجمهورية مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة ويسبب تكوين الشبورة المائية.

آخر تطورات فيروس كورونا بمصر

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.