أخبار مصر | الطيران المدنى تعلن موعد تطبيق حظر الدخول لمصر بدون تحليل كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الطيران المدنى تعلن موعد تطبيق حظر الدخول لمصر بدون تحليل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الطيران المدنى، موعد تطبيق قرار حظر دخول القادمين إلى مصر، دون إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفى، إن القرار يبدأ تنفيذه اعتبارا من ١٥ أغسطس الجاري، ويستثنى منه السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.

واشترطت الوزارة أن يتم التحليل قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، ويسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية ).

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آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مستشار وزير الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.