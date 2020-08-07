مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة منزل الخطيب وإخلاء سبيل متهمي ريهام سعيد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة منزل الخطيب وإخلاء سبيل متهمي ريهام سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب بمجموعة أخشاب بمشروع الكهرباء، بكورنيش النيل، بنطاق مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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أمرت النيابة العامة، بالعلمين، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمة حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى يومى الاحد والاثنين المقبلين.

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتى ستنتهى فى 20 أكتوبر 2020 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب إنتهاء المهلة.