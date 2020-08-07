شكرا لقرائتكم خبر عن «خبيراقتصادي»: تراجع إصابات كورونا بنسبة 63%.. وسبتمبر يحمل البشاير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر قسم الإحصاء بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تقريره الخامس والعشرون عن متابعة تطورات فيروس «كورونا» فى مصر .

وأشار الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية إلى أن التقرير رصد تطورات فيروس كورونا المستجد –كوفيد 19- منذ ظهور أول حالة إصابة به في مصر، وذلك بغرض التعرف على مؤشرات تطور أو تراجع الفيروس ، وكذا تقييم خطة ومنهج التعامل مع الجائحة.

وأوضح التقرير أن هناك تراجعاً كبيراً فى أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع الجاري ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية، والذى سجل تراجعاً فى الأرقام من 478 حالة إصابة يوميًا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي إلى 178 إصابة يومياً في المتوسط خلال الأسبوع الجاري، لتصل نسبة التراجع هذا الاسبوع إلى حوالي 63% .

كما أشارالتقرير إلى انخفاض معدل الوفيات لـ أقل من 25 حالة بعدما كانت تسجل 42 حالة وفاة يوميًا على مدار الاسبوع الماضي، لتسجل انخفاض بنسبة 40%..

وأضاف «السعيد» ، أن الجائحة في طريقها للإختفاء وذلك وفقًا لمؤشرات الأرقام التي تم رصدها خلال الأسابيع الماضية، آملاً أن تستمر في هذا المنحدر حتى إعلان وزارة الصحة تعافي آخر حالة للإصابة، كما لفت إلى أن هذا الأمر يأتي في ظل زيادة ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس والتي وصلت لـ 51% والتى تزداد يوماً .

وتابع، عدد الحالات النشطة (المصابة بالفيروس ولم تشفى بعد) في انخفاض مستمر، والتي وصلت إلى ما يزيد عن ٤١ ألف حالة بقليل، ومن المتوقع طبقا لعدد حالات الشفاء اليومية والخروج من المستشفى ، وطبقا لعدد حالات الشفاء اليومية والخروج من المستشفى في الفترة الأخيرة أن يصل عدد الحالات النشطة إلى أقل من 100 حالة مع بداية شهر سبتمبر بافتراض استمرار أعداد الإصابات عند المستويات المنخفضة .

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