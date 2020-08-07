شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: دخول كيانات سياحية بالمحافظة ارتقاءً بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم، مستثمرين في مجال السياحة.

وقال اللواء عادل الغضبان إن بورسعيد تشهد الآن عصراً جديداً من التغيير والتنمية لاسيما في مجال السياحة حيث بذلت الأجهزة التنفيذية جهوداً كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية والتي أثمرت عن وضعها على الخريطة السياحية لمصر والعالم لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة بدءاً من موقعها الفريد المطل على ناصية العالم إضافة إلى المعالم التراثية الموجودة بها كالفنار وقاعدة ديليسبس وغيرها فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة التي يجري إنشائها الآن خاصة في الغرب. «بورتو سعيد» وتاور باي وجرين ويفز وشارع ٧/٣ ومشروع داون تاون.

وأكد محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد ستضع قدم راسخة وسط خريطة السياحة العالمية لمصر من خلال المشروعات السياحية العملاقة التي يجري العمل بها حاليا على شاطي المدينة