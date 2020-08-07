شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تحرر محضرًا ضد مرشح لمجلس الشيوخ علق لافتة دعاية على مسجد بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف مطروح أزالت لافتة الدعاية الانتخابية التي تم تعليقها لصالح المرشح «ص.ر» على أحد مساجد منطقة القصر بمدينة مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

وكشف «حسن»، في بيان، اليوم، عن أن المحضر بالواقعة تم تحريره، اليوم الجمعة، تحت رقم 4364 لسنة 2020م لمخالفة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن الأوقاف تحذر كل من تسول له نفسه مجرد محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضعها تحت نظر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعمال شأنها في المخالفة.

فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فليس جديرا بثقة الشعب، فلا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابى بمخالفة القانون؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات: الغاية تبرر الوسيلة».

شدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة في محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأى حزب أو مرشح.