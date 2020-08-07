شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن جاهزية المرصد وغرفة عمليات لمتابعة الأداء في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إن النقابة استعدت بكامل طاقتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ وأداء الإعلاميين والتزامهم بالمهنية واستقائهم للأخبار من مصادرها الرسمية والتزامهم أيضا بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن النقابة في ديسمبر ٢٠١٧.

وأضاف «سعده» أن «النقابة تمتلك مرصدا إعلاميا على أعلى مستوى ويعمل بصفة يومية طوال العام ويتابع عن كثب أداء الإعلاميين في كافة الوسائل الإعلامية ولكن وقت الأحداث الكبرى كانتخابات مجلس الشيوخ التي نحن بصددها تتضاعف طاقة العمل لترصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالحدث داخليا وخارجيا لتقديم صورة متكاملة ووافية عن التغطية الاعلامية للانتخابات».

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن هناك تنسيقا جرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإعلاميين الذين يصرح لهم بالتغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها النواب.

وأكمل نقيب الإعلاميين: «أنشأنا غرفة عمليات لمتابعة والاطمئنان على أداء الاعلاميين لعملهم بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه البعض».

واختتم «سعده» حديثه، قائلا: «أثق في قدرة الإعلاميين المصريين من (مراسلين ومذيعين ومخرجين ومعدين ومحررين) على إلتزامهم بالمهنية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية اللائقة بمصرنا الحبيبة».

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