شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب تكييفات في حجز قسم شرطة الخانكة.. ومدير الأمن: «نقلل من معاناة المحتجزين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، اليوم الجمعة، تركيب أجهزة تكييف داخل حجز قسم شرطة الخانكة، خلال جولة قام بها لزيارة القسم، وفوجئ بارتفاع درجة الحرارة داخل الحجز بشكل يؤثر على المحتجزين.

على الفور أمر بتركيب أجهزة تكييف لأول مرة بالقسم لمواجهة درجة الحرارة والحفاظ على سلامة المحجوزين، وتم الاتصال بجمعية رجال الصناعة بالخانكة حيث تم الإتفاق على ان تتولي الجمعية المشاركة في هذا العمل.

وأكد مدير الأمن إن توفير أجهزة التكييف بحجوزات الشرطة من شأنها التقليل من معاناة وإحساس المتهمين بحرارة الجو، خاصة في فصل الصيف بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وأضاف مدير الأمن أن هذه الخطوة تأتي في إطار إحترام حقوق الإنسان والمحجوزين على ذمة القضايا والحفاظ على أرواحهم.