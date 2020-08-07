شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب» تواجه وزيرة التجارة بشأن استراتيجية تخريد السيارات القديمة وتبديلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، عقد اجتماع، الأحد المقبل، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، للاستطلاع ومواجهة الوزيرة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج.

وقال «عامر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «هنالك لغط كبير حدث في الشارع بعد إعلان استراتيجية الدولة بشأن التعامل مع السيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاماً، لذلك جاء اجتماع اللجنة للاستماع للحكومة بشأن هذه الاستراتيجية وتوضيحها للرأي العام من خلال مجلس النواب»، معلناً تأييده للفكرة، شريطة التنفيذ الجيد للمشروع، بما يتناسب مع ظروف أصحاب السيارات القديمة، وما هي التسهيلات التي ستقدمها الحكومة مقابل تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالغاز.

كما تعقد لجنة الصناعة اجماعاً آخر، الأحد، بحضور وزيرة التجارة والصناعة للرد على 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن أوضاع مصانع الحديد والصلب المملوكة للدولة، حيث يناقش الاجتماع طلب إحاطة للنائب هاني أباظة بشأن مصنع الحديد والصلب بأبوزعبل والذي أصبح قلعة صناعية «أكلها الصدأ» بعد أن كان المصنع يعمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

وتناقش اللجنة مع الوزير طلب إحاطة آخر من النائبين سعد الجمال وعلاء عابد بشأن مصنع الحديد والصلب بالتبين، محافظة القاهرة، والذي كان رمزاً للصناعة المصرية وما يتعرض له من إهمال وتوقف خطوط الإنتاج.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة من النائب محمد عبدالغني بشأن دور الحكومة وقطاع الأعمال العام في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بشركة الحديد والصلب المصرية باعتبارها أحد أهم قلاع الصناعة الوطنية.

فيما تقدم النائب محد محمود ياسين بطلب إحاطة بشأن ما تتعرض له شركة مصانع الدلتا للصلب من إهدار للمال العام من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وطلب الإحاطة الأخير الذي ستناقشة اللجنة في حضور وزيرة التجارة والصناعة، مقدم من النائب محمد حبيب بشأن سياسة الدولة في عودة الحياة لمصانع الحديد والصلب بحلوان.

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