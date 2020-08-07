شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمخزن كارتون على مساحة 1000متر بالمنطقة الصناعية بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية، الجمعة، من السيطرة على حريق الذي نشب في أحد مخازن الكارتون بالمنقطة الصناعية بقويسنا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. وتلقى اللواء احمد.فاروق مدير امن المنوفية اخطارا بنشوب حريق بمخزن كارتون على مساحة 1000متر وبه حوالي 173لفة بكر كرتون خلف مدرسة المياه بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل مركز قويسنا حيث تم الانتقال لموقع الحريق بمجرد نشوبه وتم استدعاء سيارات الاطفاء التابعة للحماية المدنية اجمالي عدد8سيارات اطفاء من قويسنا وبركة السبع والباجور وتم اخماد الحريق خلال ساعتين، دون إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة.