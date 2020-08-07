شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: إعادة إعلان نتيجة الثانوية العامة 14 أغسطس وعودة حريق محكمة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تداولوا منشورا يزعم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طلب غلق المعابر مع غزة عقب قيام جيش الاحتلال الاسرائيلى بقصف مواقع بالقطاع، لكنه بالبحث عن حقيقة تلك التصريحات المنسوبة للرئيس تبين أنه لا أساس لها من الصحة، ومزيفة حيث لم يدل الرئيس بأي تصريحات بهذا الشكل، ولم تنشر أي وسيلة إعلامية مصرية مؤخراً مثل هذا التصريح المزيف، الذى دأبت على ترويجه الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، نفت وزارة التربية والتعليم ما روجه حساب مزور منسوب للدكتور رضا حجازي، عبر موقع فيسبوك بشأن سرقة ملف نتيجة الثانوية العامة والتلاعب بدرجات الطلاب، وأنه جار رصد الدرجات من جديد وإعلان نتيجة جديدة في 14 أغسطس.

الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، قال فى تصريحات صحفية، إن "الكلام المنشور عبر هذا الحساب- مزور- لا أساس له من الصحة، وتم الإبلاغ عن الواقعة"، داعيا أولياء الأمور، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بيانات رسمية.

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وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الجمعةأعاد عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر صور بتاريخ 6 أغسطس الجاري، وزعم متداولوها أنها لحريق اندلع في مجمع محاكم مدينة قنا، بالبحث عن حقيقة تلك الصور المتداولة لحريق مجمع محاكم قنا، تبين أنها صور مضللة، حيث إن إحدى الصور تداولتها عدّة مواقع إخبارية في تواريخٍ سابقة في سياق اندلاع حرائق مُختلفة، ممّا يدل على أنها ليست للحريق المتداول، بالإضافة إلى أن الصورة الأخرى تعود لتاريخ 4 فبراير 2013، لخبر حريقٍ اندلع بمركز تسوق في مدينة نواذيبو في موريتانيا.

وقال المستشار أحمد فاروق الأنصارى رئيس المحكمة،إنه لا يوجد حريق فى مجمع محاكم قنا كما ادعت بعض المواقع، موضحًا أن ما حدث كان حريقا فى أوراق قديمة خاصة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأن الصورة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة.

كما رصد تقرير "فالصو"، تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا، لطفل يبكى وزعموا أنه لطفل لبنانى فقد كل أسرته خلال التفجير، وهو مقطع الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسعن وتفاعل معه الآلاف، لكنه بالبحث خلف حقيقة الفيديو المتداول للطفل، وجدنا أنه لا يمت لتفجير مرفأ بيروت بصلة، وأنه قديم يعود تاريخه لشهر فبراير عام 2014، وتم التقاطه لطفل في سوريا يبكي لفقدان أحد أفراد أسرته عند تعرضهم للقصف أثناء أحداث سوريا.