شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرات بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التربية الموسيقية من خلال فيديو توضيحى عن كيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، والتى تبدأ من 8 حتى 20 أغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور كرم ملاك عميد الكلية.

وقدم الدكتور كرم ملاك فى الفيديو نبذة عن كلية التربية الموسيقية التى تتم الدراسة فيها لمدة 5 أعوام، موضحًا أن الكلية تحتوى على 4 أقسام علمية، وهى:

1- قسم العلوم الموسيقية التربوية، ويتم تعليم الطلاب فيه كل ما يتعلق بالنوتة والإيقاع، وتستطيع من خلاله تدريس الموسيقى والتى تعد الأساس في بناء المواد الدراسية.

2- قسم الموسيقى العربية ويتم تعليم الطلاب فيه تدريس الموسيقى والمقامات والغناء الشرقي والموسيقى الشرقية.

3- قسم التأليف والنظريات وهو خاص بالعلوم الموسيقية والموسيقى العالمية والهارموني والكي بورد وتحليل النوتة.

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4- قسم الأداء ويتم تعليم الطلاب فيه بشكل أساسي آلة البيانو بالإضافة إلى أي آلة أخرى يقوم الطالب باختيارها.

ثم قام عميد الكلية بشرح توضيحي للطلاب على اختبارات الإيقاع وتحديد أعداد الإيقاعات وتقليدها، وتقليد نغمات البيانو وغناءها، بجانب الغناء الصحيح.

جدير بالذكر أن الكلية قامت بعمل جروب على واتس آب للرد على استفسارات الطلاب بشأن اختبارات القدرات.