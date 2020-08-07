شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مراجيح.. حكايتها هتقطع قلبك وقصة دخولها التمثيل: مش عايزة اعمل حاجة حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسكن بحى شعبى وبيت فقير فى منطقة المقطم، أصرت على كسب لقمة عيشها من العمل الحلال لكى تنفق على أولادها ووالدتها، وفى التقرير التالى نرصد قصة إنسانية لفتاة تكافح فى الحياة من أجل قوت يومها.

تقول دينا إن حصولها على ذلك الاسم جاء لأنها تمتلك مرجيحة كانت تقوم بالعمل عليها لإسعاد الأطفال وكان ثمن ركوب المرجبحة جنيه واحد فقط.

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وتابعت قائلة: "تركت التعليم وقمت ببيع المناديل فى إشارات المرور لكى أنفق على أمى وأطفالى، مضيفة: "موضوع السينما والشهرة بدأت بتعرفها على أحد الأشخاص الذى قام بتصوير فيديو لها ومن ثم نشره على "تيك توك" الأمر الذى لقى أعجاب الجمهور، وبعد ذلك أصبحت مشهورة، وتم طلبها للتمثيل.

وتضيف أن إحدى شركات الإنتاج تواصلت معها وأكدت لها أنها سوف تظهر في مشهد سينمائى وهذا ما حدث بالفعل، ولكن بمجرد إذاعة الحلقة حدث هجوما كبيرا عليها، وحدث احتجاج على ظهورها فى السينما لعدم موهبتها واستحقاقها للدور، وأن هناك شباب أصحاب موهبه أولى بالتمثيل منها.

واختتمت حديثها، قائلا إنها تحترم من يرى أنها لا تصلح للتمثيل، مناشدة أنها تريد عملا ثابتا تسطيع منه الإنفاق على أولادها.