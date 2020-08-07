شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن فتح باب القبول بالدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اهتمام جامعة بالبحث العلمي ، أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث عن فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا بكافة كليات جامعة حلوان بمراحلها الثلاث (دبلومة، ماجستير، دكتوراه) للعام الجامعى 2020/ 2021، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويتم فتح باب التقديم للدراسة وقبول الطلاب الجدد وفقا للمواعيد المحددة على النحو التالى خلال الفصل الدراسى الأول فى الفترة من (9 أغسطس 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020)، عدا كليتى الصيدلة والتربية الفنية فى الفترة من (9 أغسطس حتى 17 سبتمبر 2020)، ويتم التقديم للفصل الدراسى الثانى فى الفترة من (1 يناير 2021 وحتى 31 يناير 2021).

وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى:

1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

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2- بيان تقديرات.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقه الشخصية.

5- عدد (٦) صور شخصية.

6- الموقف من التجنيد للذكور.

7- شهادة حسن سير وسلوك.

8- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.