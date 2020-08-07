شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات للتسجيل بموقع التنسيق وحجز اختبارات القدرات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إطلاق وزارة التعليم العالى موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة لتسجيل اختبارات القدرات، يرصد ”الخليج 365” فيما يلى الخطوات التى وضعتها الوزارة لتسجيل إجراء اختبارات القدرات، وذلك فيما يخص الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات.

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