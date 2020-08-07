شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تحتفل بـ5 أعوام على افتتاح قناة السويس: نقلت وطننا إلى التماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، أحد أكبر مشروعات الدولة المصرية فى تاريخها الحديث، مؤكدة أن هذا المشروع كان إتمامه رسالة قوية عن مدى تكاتف وترابط كل عناصر الدولة المصرية.

وقالت الدكتورة هالة، عبر حسابها على انستجرام: "خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، أحد أكبر مشروعات الدولة المصرية فى تاريخها الحديث، المشروع الذى كان إتمامه رسالة قوية عن مدى تكاتف وترابط كل عناصر الدولة المصرية، وكان بمثابة إشارة البدء لمشاريع قومية عملاقة أخرى، نقلت وطننا من اللا استقرار إلى حالة التماسك والثبات، كل عام ومصر فى عزة".





وكان الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، كشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أنه شعر بالخوف من عرض فكرة القناة الجديدة على الإخوان حتى لا ينسبوا الفكرة لأنفسهم.

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وتابع مميش: "فى 2012 تلقيت اتصالا من مستشار رئيس الهيئة بتوقف العمل بقناة السويس بسبب شحط إحدى السفن فى بورسعيد، فقلت له "مركب واحدة توقف قناة السويس، وفكرت فى إنشاء تراك موازٍ لاختصار زمن الإبحار فى قناة السويس بنسبة 50%".

وأردف مميش: "التقيت بكوادر الهيئة وطلبت تحسين الخدمة فى المجرى الملاحى، وبدأت فى التفكير فى إنشاء قناة تختصر زمن الإبحار، لأن اختصار الوقت فى قناة السويس سيسهم فى توصيل الغذاء بشكل أسرع".

وأوضح مميش، أنه عندما تولى الرئيس السيسى المسئولية توجهت له وعرضت الفكرة، ولم يعلق على فكرتى بخصوص إنشاء قناة السويس الجديدة، مضيفا: "الساعة السادسة والنصف صباحا فى اليوم التالى تلقيت اتصالا من الرئيس السيسى وقال لى أنت نمت، أنا منمتش عشان الفكرة وقلتله قابلة للتنفيذ من بكرة الصبح".