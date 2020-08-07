شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتشال سيدة من تحت الأنقاض بعد 3 أيام من انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيديو" لإنقاذ الجيش اللبنانى سيدة من تحت الأنقاض والركام بعد 3 أيام من وقوع انفجار مرفأ لبنان، الذى أسفر عن مصرع وإصابة الآلاف.

وذكر موقع لبنان 24، أن الجيش اللبناني عثر على السيدة تحت الأنقاض بعد 3 أيام من الانفجار، كما أنها وجدت حية، ووصف نشطاء السوشيال ميديا الأمر بالمعجزة.

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فرد من الجيش اللبنانى يحمل المرأة

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب عن غضبه من الانفجار الهائل الذى أصاب مرفأ بيروت، ولكن الهدف فى النهاية إظهار الحقيقة أمام الرأى العام وعدم اتهام الأبرياء وتبرئة المسؤولين، وغرد عون عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "إننى كما الشعب اللبنانى غاضب للانفجار الذى حصل فى المرفأ، وهدفنا اليوم تبيان الحقيقة لأن الرأى العام بدأ يتغير شيئاً فشيئاً، وبات يذهب باتجاه الأبرياء وليس المسؤولين، والحقيقة لا يمكن إظهارها إلا من خلال التحقيق الذي سيعين المسؤولين، على أن تستكمل الإجراءات الأخرى بمرحلة لاحقة".









وأقر الرئيس عون، بأن العزاء الوحيد لأسر الضحايا هو القصاص من الجاني، مضيفا: "من يفقد قريباً او حبيباً لا شيء يمكن أن يعزيه إلا الاقتصاص من الجاني، والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به سعينا لأن نعوض عليه خسارته المادية ولكن هذا ليس بعزاء... فالعزاء تحققه العدالة التي ستقوم بواجباتها".