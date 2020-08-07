شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الكبد القومى بالمنوفية يسجل صفر إصابات كورونا وإغلاق وحدة العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى بمحافظة المنوفية عن تسجيل المعهد لصفر إصابات لفيروس كورونا ومن ثم تم إغلاق وحدة العزل.

واوضح عبد الدايم، فى بيان أنه تم تعقيم وتجهيز مستشفى معهد الكبد القومى لاستقبال حالات مرضى الكبد بعد الانتهاء من علاج جميع الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 من العاملين بجامعة المنوفية.

وأضاف عبدالدايم، أن عدد الحالات التى تم حجزها بمستشفى معهد الكبد القومى بلغ 44 حالة، وما يقارب من 1000 حالة عزل منزلى يتم صرف العلاج لهم من جامعة المنوفية.

وأوضح عبدالدايم أنه مع بداية قيام معهد الكبد القومى باستقبال حالات كوفيد 19 قام فريق مكافحة العدوى بعمل دورات تدريبية لفرق الأطباء والتمريض والإداريين والعاملين للتعامل مع مرضى العزل، والطرق الصحيحة لارتداء وخلع ملابس العزل، وكيفية التعامل مع النفايات الخاصة بالمرضى والمستلزمات الطبية بوحدة العزل بمعهد الكبد القومى وذلك تطبيقا للمعايير العالمية لمكافحة العدوى لفيروس كوفيد 19 .

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وتابع عبدالدايم أنه تم تخصيص الدور الرابع والخامس لاستقبال حالات كوفيد 19 من العاملين بجامعة المنوفية وعمل مسارات آمنة لدخول وخروج الحالات منفصلة نهائيا عن مداخل ومخارج المستشفى حتى تتمكن باقى أقسام ووحدات المستشفى من تقديم خدماتها، وتم تجهيز غرفة لفرز جميع الحالات وطبقا للإرشادات الموجهة من وزارة الصحة والسكان والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، و يتم عمل اشعة مقطعية على الصدر وتحاليل ليتم تحديد دخول الحالات شديدة الخطورة أما الحالات المتوسطة والبسيطة يتم صرف العلاج لها وعمل عزل منزلى ومتابعة تطور الحالة بالمنزل وعمل زيارات منتظمة لمستشفى معهد الكبد للتأكد من تمام شفاء الحالة.

وتم عمل برتوكولات مختلفة للعلاج على حسب شدة الحالة، ويتم عمل مسحات للحالات حتى يتم التأكد من شفاء الحالة وخروجها من وحدة العزل أما الحالات المنزلية يتم عمل مسحات فى زيارات المتابعة بالمستشفى.

وأكد عبدالدايم أنه كان يتم عمل مسحات للفريق الطبى القائم على العمل بوحدة العزل للتأكد من عدم إصابته إذا ثبتت الإصابة لأحد من أعضاء الفريق الطبى يتم التعامل معها مثل باقى الحالات الايجابية من صرف العلاج والمتابعة.

وتوجه عبد الدايم بالشكر للفريق الطبى بالمعهد بمشاركة الدكتور توفيق عبد المطلب المدير التنفيذى، والدكتورة عزة عبد العزيز رئيس قسم الميكروبيولجى ومدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفى معهد الكبد القومى فريق مكافحة العدوى الدكتورة فاطمة عمر خليل والدكتورة فاطمة عبد الله.