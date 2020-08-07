انفوجراف.. بعد انفجار بيروت.. دول ومنظمات تدعم لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور أن وقعت الكارثة الإنسانية والنكبة القومية التى ضربت مرفأ بيروت، بعد انفجار ضخم، تسبب فى مقتل العشرات من أهالى لبنان، وإصابة الآلاف من البشر، سارعت بعض الدول العربية والأجنبية لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى ست الدنيا. فى الانفو جراف التالي ، نتعرف معا على تفاصيل المساعدات الإنسانية التى قدمتها الدول العربية والأجنبية للبنان. * مصر - طائرتان تحملان مساعدات طبية. * بنجلادش - إمدادات غذائية وطبية عاجلة وفريق طبي. * بريطانيا - حزمة مساعدات بقيمة 6.6 مليون دولار. * قبرص - طائرتان هليكوبتر وعشرة من رجال الإنقاذ وثمانية كلاب للإنقاذ. * جمهورية التشيك - فريق يضم 36 فردا. * الدنمرك - حزمة مساعدات بقيمة 1.91 مليون دولار. * فرنسا - 55 من أفراد الأمن و6 أطنان من المستلزمات الطبية ونحو 10 من أطباء الطوارئ. * ألمانيا - فريق إنقاذ من 47 فردا، كما ستقدم مليون يورو مساعدات فورية. * اليونان - فريق من 12 فردا وكلب إنقاذ وعربتان مجهزتان لأغراض خاصة. * المجر - ستقدم مليون يورو مساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. * إيران - 9 أطنان من الأغذية فضلا عن أدوية ومعدات طبية * العراق - طائرة محملة بمساعدات طبية عاجلة. * إيطاليا - طائرتان عسكريتان تحملان ثمانية أطنان من المستلزمات الطبية. * الكويت - قدمت الكويت مساعدات طبية. * هولندا - فريق بحث وإنقاذ يضم 67 شخصا. * النرويج - 40 طنا من المستلزمات الطبية و25 مليون كرونة نرويجية (2.79 مليون دولار). * بولندا - مستلزمات طبية ورجال إنقاذ مدربون. Advertisements * روسيا - خمس طائرات عليها معدات طبية ومستشفى ميداني وطاقم طبي. * كوريا الجنوبية - حزمة مساعدات عاجلة بقيمة مليون دولار. * تونس - طائرتان تحملان مساعدات غذائية وطبية. * الاتحاد الأوروبي - تفعيل برنامج يساعد الدول بعد الكوارث الطبيعية ونشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء. * الأمم المتحدة - الإفراج عن تسعة ملايين دولار من صندوق المساعدات الإنسانية للبنان. * الإمارات - إمدادات طبية تشمل تجهيزات الوقاية الشخصية وأدوية وأجهزة جراحية. * البنك الدولي - جمع تمويل من القطاعين العام والخاص لإعادة الإعمار. * صندوق النقد الدولي - قال الصندوق إنه يبحث كل السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني. انفو جراف.. بعد انفجار بيروت.. دول ومنظمات تدعم لبنان

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