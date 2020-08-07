شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت وزارة خارجية البحرين بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مؤكدة أنها تعد خطوة مهمة وموفقة من الطرفين للتعاون الثنائي البناء وتحقيق الاستفادة المشتركة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتلبية تطلعات شعبي البلدين في مزيد من التقدم والازدهار.

‏وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بهذا الاتفاق الذي يتماشى مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأعربت عن تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر واليونان لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.