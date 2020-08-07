شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3 مستشفيات فقط لعلاج مصابي فيروس كورونا فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تخصيص 3 مستشفيات وهى مستشفيات كفر الدوار العام وصدر دمنهور وحميات دمنهور، لعزل المصابين بفيروس كورونا فى البحيرة، وتشغيل باقى المستشفيات داخل المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، على أن يتم تخصيص قسم للعزل بها يكون فى حالة التأهب على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لوكيل الوزارة مع مديرى المستشفيات فى المحافظة، لمناقشة خطة عمل المديرية خلال الفترة المقبلة، معلنًا عن وصول المحافظة إلى أدنى حد من الإصابات، وأعلى معدلات من الشفاء نتيجة تضافر كل الجهود من الإدارات المعنية بالمكافحة، وأن المرحلة المقبلة هى مرحلة «الترقب والمتابعة» بخصوص وضع فيروس كورونا المستجد.

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تخصيص 3 مستشفيات وهى مستشفيات كفر الدوار العام وصدر دمنهور وحميات دمنهور، لعزل المصابين بفيروس كورونا فى البحيرة، وتشغيل باقى المستشفيات داخل المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، على أن يتم تخصيص قسم للعزل بها يكون فى حالة التأهب على مدار 24 ساعة