شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: خطة شاملة لرفع كفاءة خدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل الخطة الشاملة لرفع كفاءة تقديم خدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيًا وضمان توفيرها للمواطنين بشكل مبسط وميسر، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي، مشددا على أهمية توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي حول أهمية التكنولوجيا الرقمية لتوفير الوقت والجهد.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن قطاع المرافق قد خطا خطوات في مجال التحول الرقمي حيث أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق الهاتف المحمول (قراءتي) الذي يتيح للمواطن تسجيل وإبلاغ قراءة العداد بنفسه، وتطبيق (HCWW 125) لتلقى شكاوى المواطنين ومعرفة الأخبار والمعلومات المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وفي نفس السياق سعت أجهزة المدن الجديدة إلى تفعيل الخدمات باستخدام برنامج «واتس آب» للتعامل مع الجمهور، لاستقبال الشكاوى وتسجيل قراءات عدادات المياه وسداد قيمة الفاتورة عن طريق خدمة التحصيل (فوري) وذلك تيسيراً على المواطنين، مؤكدا على سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال التحول الرقمى.