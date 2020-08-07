شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل مدير مدرسة الراهبات الفرنسيسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم الجمعة، السير مارسيل فخري مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، والسير فرنشيسكا بطرس المسؤولة عن الراهبات المبتدئات، بحضور اللواء محمد تايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة والاعلام، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمدرسة.

وقال «الغضبان» إن مدرسة الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة، ولها تاريخ كبير في تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي والثقافي والتربوي الذي تقوم به المدرسة، وذلك في إطار دعم المؤسسات التعليمية التي تلعب دور في إنشاء أجيال قادرة على النهوض بالبلاد ونماذج مشرفة يفتخر بها في كافة المجالات .

ومن جانبها، قدمت مديرة المدرسة الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال ودعمه المستمر للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن الجميع يثنى على التطور الكبير الذي شهدته بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، ووضع المحافظة على طريق التنمية، والارتقاء بالمشروعات الخدمية التي تهدف لتوفير سبل الراحة للمواطن .