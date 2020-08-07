شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: سنتعامل بحسم شديد مع أية محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات ليس جديرا بثقة الشعب، «فلا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابي بمخالفة القانون؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات الغاية تبرر الوسيلة».
كما أكد وزير الأوقاف أن «الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة في محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح».
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