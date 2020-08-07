شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 26 سفينة اليوم بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن وجميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وجارٍ التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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