شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الإسماعيلية يوضح حقيقة تمزيق لافتات مرشحين بانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، قيام مسؤولي حي أول الإسماعيلية تمزيق لافتات أي مرشح من مرشحي الشيوخ، تعقيبا على نزع لافتات مرشحة الحزب المصري الديموقراطى الاجتماعي عبير إسماعيل.

وقال «حمزة»، في تصريحات خاصة، إن مجلس المدينة يطبق لائحة مالية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية تتعلق برسوم لافتات الدعاية وقيمتها 50 جنيها للمتر شاملة التأمين عن كل يوم.

وكشف عن أن التأمين يتم من خلاله إعادة الشيء لأصله، حيث يقوم بعض مسؤولى الدعاية أحيانا بالحفر في الأسفلت واتلاف الأرصفة ويتم من خلال التأمين إصلاحه.

وأكد «حمزة» أن جميع عائدات الإعلانات والدعاية يتم توريدها لوزارة المالية وليست للمحافظة سوى النسبة المقررة قانونا، لافتا إلى أن مرشحة الحزب المصري الديموقراطي حضرت إلى مكتبه وتفهمت التفاصيل والشروط وقامت بدفع الرسوم وانتهى الأمر، مطالبا جميع المرشحين بالالتزام وعدم مخالفة الشروط لأنه سيتم نزع وليس تمزيق اللافتات.