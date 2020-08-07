شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .."مركز معلومات الوزراء" يستعرض دور مجلس الشيوخ ونسبة تمثيل المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، عن انتخابات مجلس الشيوخ التى من المقرر أن تجرى عملية التصويت يومى 9 و10 أغسطس الجارى للمصريين بالخارج، ويومى 11 و 12 أغسطس للتصويت فى الداخل .

وتضمن الانفوجراف الإجرءات الإحترازية لضمان السلامة والأمان أثناء عملية التصويت ، لضمان السلامة أثناء عملية التصويت تتضمن تعقيم كافة المقارالانتخابية ، قبل بدء التصويت وفرض ارتداء الكمامات وزيادة عدد مقار الاقتراع والحفاظ على اجراءات التباعد الاجتماعى .

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو يكون بواقع 100 عضو بنظام الفردى و100 عضو بنظام القوائم ولا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10% من إجمالى عدد المقاعد وينتخب ثلثا الاعضاء بالاقتراع العام ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

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