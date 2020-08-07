القرش الحوتى يعاود الظهور مجددا بمياه الغردقة.. صور

وأعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر ورود بلاغ لها يفيد ظهور القرش الحوتي من جديد الملقب بـ "الحوت المسالم" ، ويحيطه أسراب من الدلافين ، فى مشهد لأول مرة من حيث تواجد الدلافين .

ومن جانبه قال المهندس حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر ، أن الجمعية تلقت بلاغاً من مجموعة من الغواصين بمشاهدة مجموعة من القرش الحوتى ويحيط بهم محموعة من الدلافين في موكب لم يتكرر من قبل وفرحة عارمة من السياح شمال مدينة الغردقة .

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وأوضح حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية والغواصين فى مطلع الأسبوع الماضى، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء ولم يتعرض أحد له، وذلك كونه من الكائنات البحرية المسالمة.

وأشار حسن الطيب أن القرش الحوتى من أنواع القروش المسالمة أو ما يطلق عليه "قرش الحوت"، وترجع أهميته إلى أنه يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويزن حوالى 30 طنًّا، ولا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب.