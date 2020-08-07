شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الخليج 365: تحليل الـ pcr شرط دخول الأجانب إلى مصر والتطبيق 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد مصطفى مدير مكتب الخليج 365 بمطار القاهرة، على قرار الحكومة بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون وجود ما يفيد إجراء تحليل "pcr" للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأقل من الوصول للأراضى المصرية، قائلا إن هذا القرار لا يطبق على المصريين أو الذين يحملون جنسية مصرية إلى جانب جنسية أخرى ، ولكن يطبق فقط على الأجانب.

وأضاف خلال تغطية تليفزيون الخليج 365، أن القرار يعنى أن أى راكب سيكون متوجه إلى مصر عبر أى منفذ من منافذها لابد أن يكون معه تحليل يؤكد سلبية أو عدم حمله لفيروس كورونا المستجد.

وتابع أن وزارة الطيران أصدرت توضيح بأن القرار سيسرى على الركاب أو القادمين إلى مصر من الجنسيات المختلفة دون المصريين أو المصريين الحاملين لجنسيات مزدوجة.

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وأوضح مدير مكتب الخليج 365 بمطار القاهرة، أن القرار لا يتم تطبيقه على الفور، لأن هناك جداول طيران معدة سلفا، وهناك حجوزات قد يرجع تاريخها لشهر مضى، ولذلك كان لابد من منح المسافرين مهلة، فجاء تطبيق القرار بداية من 15 أغسطس الجارى، حتى يكون أمامهم مهلة من الوقت لإجراء التحليل.



تليفزيون الخليج 365

وأشار إلى أن مصر لم تفعل شيئا جديدا، ولكن غالبية الدول تتعامل مع الراكب المصرى بهذا الأمر، وهذا أمر متعارف عليه من منظمة الصحة العالمية، خاصة بعدما سمعنا عن زيادة الإصابات من جديد فى عدد من الدول مثل إسبانيا، لذلك هذا القرار يمثل حماية للشعب المصرى، موضحًا أن القرار لن يطبق أيضًا على السائحين القادمين إلى المحافظات الساحلية، ولكن فى الوقت نفسه فإنه يمنع عليهم التنقل من المدن المتوجدين بها إلى القاهرة دون هذا التحليل.

وأضاف، أن هذا التحليل لن يعفى الراكب من الإجراءات التى يتم اتخاذها بالحجر الصحى، من بينها قياس درجة الحرارة، والكارت الذى يشتمل على بياناته ، وهذا إجراء احترازى، لأنه قد يكون الراكب قام بإجراء التحليل، وعقب الـ 72 ساعة تعرض لأى أعراض، لذلك يخضع للإجراءات الصحية المتبعة.

أما عن حركة الطيران وبدء تعافيها قال أحمد مصطفى: "لدينا أكثر من 145 رحلة طيران، وأكثر من 56 رحلة طيران تسيريها شركات طيران أجنبية، وهذه شهادة اعتماد وطمأنة بأن هذا المطار على ثقة كاملة فى إجراءاته الاحترازية لسلامة الركاب، مضيفا أن يوميا هناك 3 رحلات لألمانيا من شركة مصر للطيران، وأيضًا هناك شركات أجنبية وعربية تعمل على الخطوط، هذا فضلا عن رحلات الشحن الجوى والتى تعمل بشكل كبير، مؤكدا أن مطار القاهرة يعمل على أكمل وجه.