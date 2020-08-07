شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الرئيس اللبنانى: العزاء فى ضحايا انفجار بيروت سيكون من خلال تحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشيل عون، إن العدالة تقوم بواجبها حيال انفجار بيروت، موضحًا أن العزاء سيكون من خلال تحقيق العدالة.

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وأضاف الرئيس اللبناني، في مؤتمر صحفى، أنه سيكشف الحقائق كاملة، حول انفجار بيروت، مضيفًا:" أنا مش جاى من القصور، أنا جاى من الشعب، وعارف كل بيت من الشمال للجنوب ومن الشرق والغرب، ولن أتراجع عن مسئولياتى للدفاع عن وطنى".

وشدد على ضرورة سرعة إنجاز التحقيقات فى انفجار بيروت، موضحًا:" العدالة يجب أن تكون فورية، وبدون تسرع، للتأكد من المجرمين، وطلبت صور جوية من الرئيس الفرنسى".