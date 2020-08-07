شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة فيلا الخطيب.. النيابة تستمع للشهود وتأمر بتفريغ الكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها فى واقعة تعرض فيلا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى للسرقة فى "حى الأشجار" بمدينة 6 أكتوبر، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتدبت فريق من المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الفيلا.

ويعمل رجال المعمل الجنائى المنتدبين بقرار النيابة العامة، على رفع الأدلة من موقع الفيلا، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق.

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وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، وأفراد أسرة "الخطيب"، وأفراد أمن المنطقة التى شهدت الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ظروف وملابسات االواقعة.

وحرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.

وقالت مصادر إن الخطيب فوجئ عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى، بسرقة العديد من محتويات منزله، لافتة إلى أن الشرطة أجرت معاينة لمنزل الخطيب لتحديد المسوقات والجانى.