"إكسسوارات فالصو وريسيفر".. معاينة سرقة فيلا محمود الخطيب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عاين رجال المعمل الجنائي بالجيزة وفريق من مباحث أكتوبر فيلا محمود الخطيب التي تعرضت للسرقة. تلقى مأمور قسم شرطة ثالث اكتوبر أمس الخميس بلاغا باكتشاف رئيس النادي الأهلي سرقة فيلا تقيم فيها ابنته بحي الأشجار. انتقل فريق من مباحث القسم تنسيقا مع الأمن العام، وعاين موقع السرقة ومراجعة منافذ الدخول والخروج. Advertisements وكشفت المعاينة سرقة أجهزة كهربائية "ريسيفر" وإكسسوارات حريمي "فالصو" دون الاستيلاء على مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية، ليصف مصدر أمني الواقعة "المسروقات حاجات بسيطة". وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر فريق بحث بقيادة المقدم محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، وبمشاركة مباحث قسم ثالث أكتوبر برئاسة الرائد هاني عماد. ويعكف رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب أفراد الأمن الإداري، للوقوف على ملابسات الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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