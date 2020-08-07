ضبط ٦ تجار مخدرات في حملة مكبرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات بالعاصمة.

وتمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 850 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بالقليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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وتمكن المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط صيدلي، إحدى السيدات حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (850 قرص مخدر، مبلغ مالي - 5 هواتف محمول.

وتمكن العقيد حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط عاطلَين حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلوجرام- مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.