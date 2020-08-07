سرقة منزل محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال أسامة حسني نجم النادي الأهلي وصهر رئيس النادي محمود الخطيب، إن منزل الأخير تعرض للسرقة.
وأضاف حسني من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة أن منزل محمود الخطيب في مدينة السادس من أكتوبر تعرض للسرقة اليوم الجمعة أثناء قضاء الخطيب لإجازة رفقة العائلة في الساحل الشمالي، دون أن يكشف عن المسروقات.
وأكمل حسني أنه تم تحرير محضر في قسم مدينة السادس من أكتوبر من أجل الوصول إلى مرتكب الجريمة.
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