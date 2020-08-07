القبض على 77 شخصًا لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 77 شخصًا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرارات الصادرة.

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