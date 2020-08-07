"الرعاية الصحية": تردد 31 ألف منتفع بالتأمين على 7 مستشفيات ببورسعيد خلال يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تردد 31 ألف و 932 منتفعا على أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات "النصر التخصصي، الرمد التخصصي، النساء والولادة، الحياة بورفؤاد، التضامن، الزهور، السلام" خلال شهر يوليو.

جاء ذلك في تقرير للهيئة حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمنتفعين من خلال مستشفياتها بمحافظة بورسعيد في شهر يوليو الماضي، والتي ترتكز على أعلى معايير الجودة العالمية، وفق بيان اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة إن عدد المرضى الذين تم علاجهم في الأقسام الداخلية بنفس المستشفيات (1718) مريضا، تماثل للشفاء وخرج من المستشفيات (1054) منهم حتى الآن.

وأوضحت أنه خلال نفس الشهر، تم إجراء (1634) عملية جراحية للمرضى، شملت (1030) عملية بسيطة وصغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى (604) عملية كبرى وذات مهارات خاصة ومتقدمة، علاوة على إجراء (28 ألف و 971) فحص طبي معملي، و(9 آلاف و400) أشعة للمنتفعين داخل مراكز الأشعة والمعامل بمستشفيات الهيئة بورسعيد.

Advertisements

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، إن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يستثمر في صحة المواطن المصري.. لأن بدون مواطن ذو مستوى صحي مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة الصحية فى ثوب جديد يعتمد على معايير الجودة، مؤكدًا أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في مختلف التخصصات الطبية، ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية؛ لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال مجهزة ب (49) سرير داخلي، و(5) عنايات مركزة أطفال، و(9) أسرة عناية مركزة تم تخصيصها لمرضى عمليات القلب من الكبار، و(4) حضانات، و(4) غرف عمليات، فيما تضم مستشفى الحياة بورفؤاد (25) سرير داخلي، و(16) عناية كبار، و(6) حضانات بالإضافة إلى غرفتين عمليات، وتضم مستشفى التضامن (55) سرير داخلي، و(17) عناية كبار، و(3) غرف عمليات.

وتابع : تضم مستشفى الزهور (28) سرير داخلي، و(10) عنايات كبار، وغرفتين عمليات، وتضم مستشفى النساء والولادة (48) سرير داخلي، و(8) عنايات كبار، و(13) حضانة، وغرفتين عمليات، بينما تضم مستشفى الرمد (24) سرير داخلي، و(4) غرف عمليات، وتضم مستشفى السلام ببورسعيد (40) سرير داخلي، و(18) عناية كبار، و(14) عناية أطفال، إلى جانب (26) حضانة، و(4) غرف عمليات.

وأكد السبكي أنه يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لحظة بلحظة، من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصول المنتفعين داخل الوحدة والمركز ومستشفيات الإحالة على الخدمة شموليًا، وزيادة مدى رضاهم عن الخدمة، بهدف ضمان الوصول لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.