أخبار مصر | بسبب قناة السويس الجديدة.. 5 بشائر للمصريين بشأن الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب قناة السويس الجديدة.. 5 بشائر للمصريين بشأن الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل المصريون أمس الخميس، بذكرى تأسيس قناة السويس الجديدة، والتي تعد من أهم إنجازات الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلق المسئولون، عدة رسائل مبشرة بشأن انتعاش الاقتصاد المصري، بسبب قناة السويس الجديدة.

وترصد "الخليج 365" أبرز تصريحات المسئولين عن الاقتصاد

بشائر الاقتصاد خلال عامين:

أوضح الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن بشائر الاقتصاد المصري سوف تظهر خلال عامين.

وأكد أنه يجب توفير البنية التحتية القوية في المنطقة الاقتصادية لرفع الاقتصاد، موضحا أنه في حال تم تفعيل طريق الحرير قبل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، لن يكون ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري.

تهدف لرفع الأصعدة كافة

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن قناة السويس لها بعد مدني وعسكري فهي تهدف لرفع الكفاءة علي مختلف الأصعدة، موضحًا أنه عقد اجتماعًا مع 30 من لواءات القوات المسلحة بسبب فكرة تنفيذ قناة السويس الجديدة.

Advertisements

إيرادات مرتفعة:

فيما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة لسويس، أن قناة السويس الجديدة بلغت إيراداتها خلال 5 سنوات 27 مليار دولار، رغم انخفاض حركة التجارة العالمية.

وكشف ربيع عن زيادة الإيرادات بنسبة تصل لـ4.5%، رغم انخفاض حركة التجارة العالمية بسبب أزمة كورونا، حيث مرت أكثر من 19 ألف سفينة من قناة السويس.

هدية مصر:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة هدية مصر للعالم، حيث حققت مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري، فلم تكن قناة السويس في الماضي تستقبل السفن العملاقة ولكن بعد القناة الجديدة أصبحنا نستطيع استقبالها.

وأضاف أن القناة لديها مرشدين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والقناة الجديدة تحقق أعلى معدل من الأمان والسرعة وعبور السفن العملاقة.

مصر عائدة:

كشف الفريق مهاب مميش أن قناة السويس نفذت بأيدي مصرية وتمويل مصري، كما انها تعتبر أول مشروع للرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو 2013 وهو ما يؤكد أن مصر عائدة بقوة.

وتابع مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختصر مدة تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة من 36 شهرًا إلى سنة واحدة فقط وهي كانت بمثابة عملية غير سهلة على المنفذين.