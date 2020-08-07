أخبار مصر | الزراعة تبحث تنفيذ أعمال مشروع تحديث الري الحقلي في ٨ محافظات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة تبحث تنفيذ أعمال مشروع تحديث الري الحقلي في ٨ محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة عن البحث في تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي على مساحة اجمالية حوالي 504 ألف فدان، في محافظات: قنا، الاقصر، بنى سويف، الاسماعيلية، السويس، الوادي الشرقية، الجيزة (الواحات البحرية)، والوادى الجديد.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع تحديث نظم الري الحقلي الذي عُقد بمقر وحدة تطوير الري الحقلي، وذلك تنفذيا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى اطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة فى الزراعة لزيادة الانتاج والرقعه الزراعية.

حضر الاجتماع، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة تطوير الري الحقلي، فضلا عن ممثلي المسئولين الفنيين بالمحافظات المشاركة، والتابعين لجهاز تحسين الأراضي، قطاع الارشاد الزراعي، وحدة تطوير الري الحقلي، معهد بحوث الهندسة الزراعية، معهد بحوث الاراضي والمياه.

ومن جهته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاهتمام بالمشروعات الزراعية والتنموية والسياسات المتبعه لترشيد استهلاك المياه واستدامه الموارد المائية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الارض والمياه للحفاظ على مقدارات الاجيال القادمة.

Advertisements

واوضح الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، واوضح انه تم استعراض مميزات استخدام اساليب الرى الحديثة والتى تتمثل فى انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى.

واشار الى انه ضمن تلك المميزات ايضا المساهمة في رفع كفاءة لتوزيع الاسمدة، وتوفير العمالة، لافتا الى ان الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.

واضاف الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي انه تم خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات الموقعة بين ادارة مشروع تطوير الري الحقلي والبنك الاهلي المصري والبنك الزراعي المصري لدعم المزارع فى التنفيذ من خلال مبادرة البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

ـكما تم مناقشة آلية التنفيذ وخطوات استبدال نظام الري بالغمر إلى رش، وشبكات الري الحديثة والتى تشمل الري بالرش وبالتنقيط، كما تم تحديد الادوار والمهام والمسئوليات لفريق العمل.