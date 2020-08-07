مصر | مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن فيلا رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، التي تعرضت للسرقة، تقع بحي الأشجار، نطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.

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وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.