مصر | أمن المنافذ يضبط 27 قضية و597 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن المنافذ يضبط 27 قضية و597 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية تهريب "بضائع أجنبية الصنع" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (13 ألف جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء الكمامة، دراجة نارية بدون لوحات، مخالفات مسطح مائى، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات سائقين، مخالفات العاملين).

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فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (597) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (99) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.