مصر | ضبط 991 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 991 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 991 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية " غير مرخص " بدائرة مركز شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن أرز أبيض مجهولة المصدر ) بقصد رفع أسعارها.

ضبط المدير المسئول عن محل لإكسسوار المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكى (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( عدد 6000 قطعة من أكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامة التجارية ) مخالفًا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محل بدال تموينى بدائرة مركز شرطة طهطا (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( عدد 1352 قطعة مستلزمات طبية " كمامة " بدون مستندات مجهولة المصدر ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول للجمهور بدون موافقة الجهات الصحية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محل منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة منشية أبوعمر (بمحافظة الشرقية ) لحيازته ( 3 طن منظفات صناعية مختلفة الأنواع " مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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