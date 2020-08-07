شكرا لقرائتكم خبر عن قبل «الصمت الانتخابي».. زيارات وجولات ومؤتمرات لمرشحي «الشيوخ» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات دعايتهم، اليوم الجمعة، قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، من خلال تنظيم جولات وزيارات للعائلات وعقد المؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

في 6 أكتوبر بالجيزة، أكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، اختيار الصالة المغطاة بنادي ٦ اكتوبر لتكون مقراً اساسياً لاستقبال أعضاء الهيئات القضائية لتسليم وتسلم كافة أوراق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وكذا اختيار ساحة انتظار السيارات داخل النادي لتكون مقرا للهيئة في الانتخابات.

وفي القليوبية، شهدت مدن وقرى المحافظة تحركات مكثفة للمرشحين الذين يبلغ عددهم 60 متنافسا على 6 مقاعد فردية، وقام سمير بيومى مرشح «مستقبل وطن» بزيارات مكوكيه لكبار العائلات بقرية قرقشنده بطوخ التي تمثل كتله تصويتيه كبيرة، وقام الدكتور عصام عزوز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام ابن قرية مرصفا مركز بنها بجولات ميدانية للقاء الجماهير، فيما أطلق المرشحان أبوسريع إمام «مستقبل وطن» ومروة غريب «حماة الوطن» عبر صفحاتهما الشخصيه «فيس بوك» وخلال جولاتها المستمرة في قرى ومراكز الدائرة دعوات للمشاركة وحث الناخبين للخروج للتصويت .

وفي البحر الأحمر، واصل مرشحو المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ جولاتهم ودعايتهم الانتخابية بعقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية مع الأهالي بمدينة الغردقة، وزيارة عدة المناطق وشرح برامجهم الانتخابية، حيث يتنافس ٨ مرشحين بينهم محمد السيد سليمان، مدير مكتب «المصري اليوم» بالمحافظة، على المقعد الفردي الوحيد بالمحافظة، حيث يصل عدد الأصوات التي لها حق التصويت نحو ٢٩٠ ألف صوت.

وقام «سليمان» بجولة انتخابية وطرق الأبواب والاجتماع مع أهالي مدينة الغردقة، حيث قام بعقد مؤتمر انتخابي مع أهالي منطقة زرزارة، وقام بشرح برنامجه الانتخابي، مطالبهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وعدم ترك حقهم الدستوري، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي تضمن إجراء تعديلات على قوانين الإرشاد السياحي والمناجم والمحاجر والثروة السمكية وقطاع البترول وإقامة منطقة حرة بسفاجا وسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي للتعدين.

وقام المرشح محمد الزمر بجولة انتخابية برأس غارب، واجتمع مع عدد من أبناء القبائل بالمدينة وشرح برنامجه الانتخابي، كما قام المرشح عبدالله حسن بزيارة جمعية أبناء قوص الخيرية بالغردقة، وشرح برنامجه الانتخابي وعقد مرشح حزب الوفد شاذلي القرباوي بعقد مؤتمر جماهيري بجمعية أبناء العبابدة بالغردقة، بحضور عدد كبير من شيوخ القبيلة، وقام محمد سعيد مرشح حزب الشعب الجمهوري بجولة انتخابية بالقصير والغردقة وشلاتين.

وفي شمال سيناء، ابتكر عدد من المرشحين لمجلس الشيوخ بشمال سيناء أساليب جديدة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وعرض البرنامج الانتخابي الخاص بهم.

وقامت حملة المرشح منصور الرياضي، مرشح حزب المؤتمر، بتوزيع «تيشيرتات» مطبوع عليها صورته واسم شهرته ورقمه والرمز الانتخابي والقبيلة التي ينتمي إليها، بجانب تدشين خدمة على تطبيق «واتسآب» لعرض برنامجه ودعوة المواطنين إلى انتخابه.

ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن أقلام على المواطنين مطبوع عليها أسم مرشح الحزب، سالم العكش ورمزه الانتخابي، كما وزع المرشح المستقل نبيل أبوحطب، بوسترات دعائية تحمل صورته وبرنامجه الانتخابي.

وفي المنيا، عقد المرشحون مؤتمرات انتخابية ونظموا مسيرات بالشوارع والميادين، وحرص حسام عبدالوهاب عبدالرازق، حفيد الشيخ مصطفي عبدالرازق، على المشاركة في مؤتمر جماهيري بمركز مغاغة، لدعم قائمة حزب «مستقبل وطن»، التي تأتي على رأسها والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس الحزب، وأيضا دعم مرشحي الحزب بنظام الفردي .

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وحرص محمد عثمان القاياتي، حفيد الشيخ مصطفي القاياتي، المرشح المستقل «فردي» على عقد لقاء موسع بالقاعة الملحقة بمسجد الشيخ القاياتي، للمطالبة بدعمة في الانتخابية وإعادة مقعد جده الشيخ كامل القاياتي الذي شغل مقعد مجلس الشورى لأكثر 32 عاما .

وعقد مرشحو حزب «حماة الوطن» مؤتمرات ومسيرات جماهيرية بالسيارات والسير على الأقدام لتوعية المواطنين بالخروج والتصويت لصالحهم في الانتخابات .

وفي الشرقية، واصل مرشحو انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددهم ٤٧ مرشحا بالنظام الفردي ما بين حزبي ومستقل، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر، حملات الدعاية الانتخابية، وتكثيف اللقاءات الجماهيرية الممتدة حتى الساعات الأولى من الصباح لاستعراض برامجهم الإنتخابية وكسب ثقة المواطنين وحثهم على المشاركة، فضلا عن السعي لتكثيف التربيطات مع رموز العائلات ومساندتهم للفوز في الإنتخابات.

وفي البحيرة، انتشرت دعاية المرشحين ولافتاتهم في شوارع المدن والقرى واختفت لافتات المرشحات البالغ عددهن 7 في عدد من المراكز منها دمنهور وإدكو ورشيد، وكفر الدوار وأبوحمص، حيث لم تقم أي من المرشحات أو أنصارهن بتعليق لافتات للدعاية لانتخابهن.